سوكار تصدر أكثر من 50 ألف طن من وقود الديزل خلال شهر نوفمبر

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) خلال شهر ديسمبر الماضي 49 ألفا و780 طن من وقود الديزل و859 طن من وقود الطائرات و7 آلاف و80 طنا من البولي إثيلين ذي الضغط العالي و388 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق، و6 آلاف و521 طن من بترول الراتنج، و3 آلاف و112 طن من البروبيلين وألفين و4 آلاف و278 طن من تركيبة البوتيلين البوتادين.

وصرح المكتب الإعلامي بالشركة لوكالة (أذرتاج) أنه بصفة عامة تم تصدير خلال العام المنصرم 502 ألفا و68 طنا من وقود الديزل و43 ألفا و969 طن من وقود الطائرات و295 طن من المازوت للتدفئة و65 ألفا و784 طن من البولي إثيلين ذي الضغط العالي و10 آلاف و283 طن من كحول الإيزوبروبيل المطلق، و56 ألفا و827 طن من بترول الراتنج و34 ألفا و497 طنا من البروبيلين و25 الفا و894 طن من تركيبة البوتيلين البوتادين.

وكان سعر طن من وقود السيارات (البنزين) في الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي 600.39 دولار أمريكي ووقود الطائرات 592.36 دولار، ووقود الديزل 545.73 دولار. أما سعر مادة المازوت التي تحوي نسبة من الكبريت تبلغ 1 في المائة فكان 357.94 دولار.