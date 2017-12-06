انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط المواجهة للجيشين الأذربيجاني والأرميني بالقرب من قرية كوراباتكينو لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في ديسمبر / كانون الأول.

وصرح المكتب الصحفي بوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوغنين جوفيتش وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بيتريكا وميخائيل أولارو.