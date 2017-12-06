إيران تشتري أسلحة من روسيا

طهران، 6 ديسمبر (أذرتاج).

قال رئيس لجنة السياسة الدولية والامن لدى البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي ان لا مانع بين إيران وروسيا لتطوير علاقات التعاون العسكري بينهما.

كما أفاد مراسل أذرتاج من طهران قول بروجردي ان بلاده اشترت من روسيا منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إيس 300" وستستمر في شراء أسلحة جديدة. وأضاف النائب الإيراني انه تنمو علاقات التعاون العسكري بين إيران وروسيا في سوريا.