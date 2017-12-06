ممثلو وزارات خارجية بلدان حوض البحر الأسود يجتمعون في كييف
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠١٧ [١٦:٢١]
كييف، 6 ديسمبر (أذرتاج).
سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف اجتماعان للجنة كبار المسئولين لمنظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود ومجلس وزراء خارجيتها.
أفادت أذرتاج ان أذربيجان سيمثلها في الاجتماع المزمع انعقاده في الفترة ما بين 13-15 ديسمبر نائب وزير الخارجية الأذربيجاني محمود محمدقولييف والوفد المرافق له. من المقرر تقدير حالة تنفيذ القرارات والمقررات والتوصيات المتخذة في الاجتماع، ووضع علاقات التعاون في إطار المنظمة.
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