تحديد منافسي المنتخبين الأذربيجانيين لكرة القدم

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

تم إلغاء القرعة للجولة التمهيدية للبطولة الأوروبية التي سيشارك فيها المنتخبان الأذربيجانيان للكرة القدم تحت 17 و19 عاما.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما سينافس فرق جورجيا وإسرائيل وليختنشتاين في المجموعة الأولى. ستقام المباريات في 14 و17 و20 نوفمبر بجورجيا.

سينافس المنتخب الأذربيجاني تحت 17 عاما تشيكيا والنرويج وألبانيا في المجموعة الثامنة. ستقام المقابلات في ألبانيا في 23 و26 و29 أكتوبر لعام 2018.