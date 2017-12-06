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    النائبة الأولى للرئيس تحضر حفل افتتاح مبنى جديد لمركز ماشطاغا الثقافي

    ٠٦.١٢.٢٠١٧ [١٨:٤١]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

    حضرت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية السيدة مهربان علييفا حفل افتتاح مبنى جديد لمركز ماشطاغا الثقافي.

    وقصت مهربان علييفا الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

    قال وزير الثقافة والسياحة أبولفس قارايف ان المبنى الجديد يحتوي على قاعة تستوعب 250 مقعد ومسرح معاصر. أنشئ المركز في قطعة ارض تبلغ مساحتها الاجمالية 1800 متر مربع. كما توجد فيه صالة للسينما وورش عمل للنحت والفنون التطبيقية والرسم والرقص، وغرف للكمبيوتر والأدب.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس تحضر حفل افتتاح مبنى جديد لمركز ماشطاغا الثقافي
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