نائبة الرئيس الأولى تشارك في افتتاح مبنى جديد للمدرسة الموسيقية باسم روستروبوفيتش

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

جرى في 6 ديسمبر اليوم حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة الموسيقية الأحد عشر عاما رقم 21 باسم ليوبولد ومستسلاف روستروبوفيتش في العاصمة باكو.

وابلغ مراسل أذرتاج أن نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا شاركت في الحفل أيضا.

وقصت نائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح مبنى المدرسة وتفقدت الظروف المهيأة بها.

وقدم وزير الثقافة والسياحة ابولفس قرايف لنائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا معلومات حول الأعمال المنفذة في المبنى الجديد للمدرسة.

وجاء فيها أن هذه المدرسة الموسيقية ناشطة منذ عام 1967م ومنحت لها اسم ليوبولد ومستسلاف روستروبوفيتش بمرسوم الرئيس حيدر علييف عام 1997م. وفكك المبنى القديم للمدرسة عام 2014م للشروع في إنشاء مبنى جديد مكانه.

وتعرفت نائب الرئيس الأولى مهربان علييفا على الظروف المهيأة لدى المدرسة الموسيقية.

ويتعلم في هذه المدرسة حاليا 600 تلميذ وتلميذة على يد 114 مدرس ومدرسة ومن بينهم أساتذة ومدرسو أكاديمية باكو للموسيقى ورجال الفنون البارزون. وبالمدرسة قاعة الاجتماع بسعة 110 مقعد و34 غرفة للدرس و5 غرف إدارية ومكتبة وفرغة تسجيل الأصوات. وتم تحديث جميع أجهزة ومستلزمات المدرسة ومن جملتها تجديد واستبدال 36 بيانو. وينتسب التلاميذ إلى المدرسة في السن السابع.

وتمنت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا نجاحا لأسرة المدرسة.