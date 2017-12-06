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    سياسة


    معاهدة بحر الخزر تدعو الى الحفاظ على التوازن العسكري فيه

    ٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٠٠]

    باكو، 6 ديسمبر (أذرتاج).

    قال نائب وزير الخارجية الاذربيجاني عضو فريق العمل المعني بتحديد وضع قانوني لبحر الخزر من الجانب الاذربيجاني خالاف خالافوف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في 6 ديسمبر فيما قال ان مشروع المعاهدة لتحديد وضع قانوني لبحر الخزر يحتوي ايضا على مبادئ لأمن الملاحة والحفاظ على التوازن العسكري، حسبما أفادت أذرتاج.

    أضاف نائب الوزير قائلا : "يتضمن مشروع المعاهدة مبدأ مراعاة دول حوض بحر الخزر أمنَ بعضها بعضا. سيتم توقيع معاهدات في هذا الشأن أيضا. حاليا نجري محادثات للتوصل الى اتفاق حول واحدة منها. هذا نشاطنا المشترك للحيلولة دون وقوع حادث ما. بحر الخزر حوض مائي تسري في حدوده تشريعات وقوانين الدول الخمس المتشاطئة. فيجب على تلك الدول بالذات القيام بتوفير الامن والاستقرار فيه. إذا تقرر اية دولة متشاطئة تعزيز قوتها العسكرية في بحر الخزر فينبغي لها الحفاظ على التوازن."

    AZERTAG.AZ :معاهدة بحر الخزر تدعو الى الحفاظ على التوازن العسكري فيه
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