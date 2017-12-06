بحث توسيع التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف في 6 ديسمبر اليوم بقائد الإدارة العامة للتخطيط والمبادئ التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة التركية اللواء يافوز ترككنجي الذي يزور أذربيجان حاليا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الاجتماع شهد بحث توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية والطب العسكري والتعليم العسكري والصناعة العسكرية وغيرها بجانب مناقشة مسائل زيادة عدد التعليمات والتدريبات والمهام المنوطة وجوانب الفعاليات المشتركة.

وأثنى الجانبان توصل البلدين إلى التطابق الاستراتيجي والعمليات بين القوات المسلحة ورفع مستوى التأهب القتالي وتطوير العلاقات المتبادلة وفعاليات تنفذ من اجل تبادل التجارب.