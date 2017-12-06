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    الولايات المتحدة الأمريكية تعترف القدس بعاصمة لإسرائيل

    ٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٥‎٦]

    باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

    اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعترف القدس بعاصمة لإسرائيل.

    ونقل مراسل أذرتاج عن صحافة أجنبية أن الرئيس الأمريكي ترامب قال «إنني قررتُ بأن الحين قد حان للاعتراف رسميا بأن القدس عاصمة لإسرائيل».

    AZERTAG.AZ :الولايات المتحدة الأمريكية تعترف القدس بعاصمة لإسرائيل
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