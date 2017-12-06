باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تعترف القدس بعاصمة لإسرائيل. ونقل مراسل أذرتاج عن صحافة أجنبية أن الرئيس الأمريكي ترامب قال «إنني قررتُ بأن الحين قد حان للاعتراف رسميا بأن القدس عاصمة لإسرائيل».

AZERTAG.AZ : الولايات المتحدة الأمريكية تعترف القدس بعاصمة لإسرائيل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده