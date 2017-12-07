قوبا، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة قوبا. في البداية زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضعا باقة من الزهور أمامه. تحدث محافظ قوبا ذي الدين علييف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة قوبا

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