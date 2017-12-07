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    محافظات شمالية أذربيجانية: سقوط نحو 30 سم من الثلج

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٣:٣٠]

    قوبا، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بدأ تساقط الثلوج ابتداء من مساء الأمس 6 ديسمبر على محافظات قوبا وقوسار وخيزي الأذربيجانية.

    وقالت الهيئة المحلية للأرصاد الجوية بمحافظة قوبا في بيان ان ارتفاع الثلوج المتساقطة يبلغ في قرى خيناليق 28 سم وقيريز 20 سم وخالتان 19 سم وقوناقكند 18 سم وقرية آلتي آغاج بمحافظة خيزي 14 سم وفي قرية ليزة بمحافظة قوصار 20 سم.

    يذكر أن حرارة الطقس انخفضت إلى 8 تحت الصفر في مناطق جبلية بهذه المحافظات الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :محافظات شمالية أذربيجانية: سقوط نحو 30 سم من الثلج
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