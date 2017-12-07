توقيع بروتوكول الاجتماع العاشر للحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا

باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اختتمت أعمال الاجتماع العاشر للحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن فرق العمل بحثت طيفا واسعا من مسائل التعاون في مجالات الأمن والمجالات العسكرية والفنية العسكرية والطب العسكري والتعليم العسكري والإنتاج الحربي وغيرها بين أذربيجان وتركيا وحددت مجالات أولوية لتنفيذ المهام المنوطة في إطار الحوار العسكري.

وفي الختام، تم التوقيع على بروتوكول حول نتائج اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى بين وزارة الدفاع الأذربيجانية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية.