باكو، 7 ديسمبر (أذرتاج). قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف في حديثه مع مراسل اذرتاج ان أذربيجان تؤيد الحل السلمي للنزاع القائم بين إسرائيل وفلسطين. وتدعم أذربيجان تسوية النزاع على أساس الدولتين مع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وقال حاجييف: "إننا ندعو جميع الأطراف المعنية الى مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة."

AZERTAG.AZ : "الخارجية": أذربيجان تؤيد الحل السلمي للنواع بين إسرائيل وفلسطين

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