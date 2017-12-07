وزير الطاقة الكازاخستاني يزور ضريح حيدر علييف
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٦:٣٩]
باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قام وزير الطاقة الكزخستاني كانات بوزمباييف اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضع الضيوف رفيعي المستوى باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
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