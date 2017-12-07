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    اقتصاد


    وزير التجارة البريطاني يصل إلى أذربيجان

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٧:٤٨]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستصل وزيرة التجارة البريطانية البارونة رونا فيرهيد في الفترة ما بين 14-15 ديسمبر إلى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة البريطانية لدى أذربيجان أنه سيعقد في باكو الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية المشتركة بالتعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتشارك السيدة رونا فيرهيد في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية المشتركة. يمثل وزير الاقتصاد شاهين مستفيف أذربيجان في اللجنة الحكومية الدولية المشتركة.

    AZERTAG.AZ :وزير التجارة البريطاني يصل إلى أذربيجان
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