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    لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني بفيينا

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    نظمت لقاءات مكثفة في فيينا متعلقة بمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    وأوضح الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف لمراسل أذرتاج أن المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ستيفان ويسكونتي الفرنسي وايغور بوبوف الروسي وأندرو شوفر الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة أنجي كاسبشيك عقدوا لقاءين على انفراد بوزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني. ثم عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني بمشاركة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة.

    واكد حاجييف على أن اللقاءات شهدت مناقشات مكثفة وملموسة بشأن مقترحات عالقة على مائدة المباحثات الرامية إلى معالجة صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان إلى أن توصلت الأطراف إلى اتفاق على عقد لقاء تال على مستوى وزيري الخارجية في النصف الثاني من شهر يناير عام 2018م القادم استمرارا للمباحثات المكثفة والجوهرية.

    وابلغ وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف أن اللقاءات جرت في جو إيجابي وبناء.

    AZERTAG.AZ :لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني بفيينا
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