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    منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م

    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٠٣]

    باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

    عقد منتدى حوكمة الانترنت الإقليمي الخامس باسم «الانترنت الذي هو مفتاح الابتكار والرقي» في اطار مشروع «تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واستدامة وكفاءة خدمات المعلوماتية في أذربيجان » الذي يحققه برنامج الأمم المتحدة للإنماء بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر باكوتيل 2017م الأذربيجاني الدولي الـ 23 للاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في 7 ديسمبر اليوم.

    وقال نائب وزير الاتصالات والتكنولوجيا العليا ائلمير وليزاده أن عقد مثل هذا المنتدى في أذربيجان مساهمة في تطوير الانترنت في البلد وعلى نطاق جميع المنطقة على حد سواء ومنتدى العام الجاري مكرس لرفع مستوى الابتكار في استخدام الانترنت والرفاهية والحق يقال إن الانترنت واسطة تخدم هذه الأغراض خاصة التنمية والتطوير.

    وابلغ نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان اليساندرو فراكاسيتي أن الهدف الرئيسي لعقد المنتدى يرجع إلى بحث دور الانترنت وتبادل الخبرات بين خبراء دوليين ومحليين ونقائص في المجال من اجل تطور ابتكاري إقليمي اكثر كفاءة.

    وبحث المشاركون في المنتدى مواضيع ملحة ومنها «دور الحكومة والمنظمات الدولية في حقبة المشاريع الناشئة المعلوماتية: نزعات ومشاكل» و«دور الانترنت في تحسين الاقتصاد المبتكر والقادر على التنافس والنامي» و«المشاركة الالكترونية وإمكانية أذربيجان في الحكومة المفتوحة: مبادرات ومخاطر» وغيرها.

    AZERTAG.AZ :منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م
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    منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمي الخامس على هامش معرض باكوتيل 2017م