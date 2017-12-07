ظريف: طيب العلاقات مع الدول المطلة على الخزر أولوية السياسة الخارجية الإيرانية
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٤]
طهران، 7 ديسمبر (أذرتاج).
كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له في تويتر شارحا لصورة التقطت في لقاء وزراء خارجية الدول المطلة على بحر الخزر في موسكو في 5 ديسمبر فيما كتب ان وضع أياديهم على أكتاف بعضهم بعضا يعني ان كل شيء على ما يرام. ان طيب العلاقات مع الدول المطلة على بحر الخزر أولوية السياسة الخارجية لإيران"، حسبما أفاد مراسل أذرتاج من طهران.
وذكر الوزير ان وزراء خارجية الدول المطلة على بحر الخزر أشادوا بهذه الصورة التي التقطها مصور مراسل وكالة إيرنا.
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