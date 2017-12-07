وضع حجر الأساس للجزء البيني الـ 45-202 كم من الطريق السريع باكو – حدود روسيا

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل وضع حجر الأساس لطريق سريع جديد سيُبنى بالجزء البيني الـ 45-202 كم من الطريق السريع باكو – حدود روسيا أثناء زيارته محافظة قوبا شمال البلد في 7 ديسمبر اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس شركة أذر اوتويول صالح محمدوف قدم معلومات مفصلة إلى الرئيس إلهام علييف حول مشروع الطريق السريع الجديد.

وأوضح محمدوف أن المشروع يقضي بإنشاء طريق جديد بدء من الجزء الـ 45 كم من الطريق البري باكو – حدود روسيا حتى منطقة كندوب السكنية من قصبة الحاج زين العابدين تقييف على طول 97 كم ومنها نحو حدود روسيا على طول 22 كم بإجمالي الطريق البري الجديد الممتد 119 كم ذي أربعة شرائط وعرض 15 مترا ويستمر إنشاء الجزء البيني من الـ 119 كم إلى حدود روسيا على طول 38 كم حاليا على أن يبلغ طول الطريق البري الجديد بعد استكمال الأعمال 157 كم عموما.

ولفت رئيس الشركة خاصة إلى أن الطريق المخطط مشروعا يمر بعيدا عن المناطق السكنية والمؤسسات الصناعية أساسا.

يذكر أن أذربيجان انضم عام 2005م إلى اتفاقية ممر النقل الدولي الشمال الجنوب وطول جزء الممر الذي يمر من خلال أراضي أذربيجان 520 كم منها 208 كم بين باكو وقوبا وروسيا و312 كم بين باكو وآلات وأستارا.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للطريق الجديد.