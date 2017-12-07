افتتاح متحف علم ورموز الدولة في قوبا

قوبا، 7 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونائبة الرئيس الأولى مهربان علييفا في 7 ديسمبر كانون الأول اليوم في حفل افتتاح متحف علم ورموز الدولة بمحافظة قوبا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتحف.

وقيل إن أعمال إنشاء المتحف انطلقت في مارس 2017م واستكملت في نوفمبر. ومبنى المتحف مؤلف من صالة للمعارض وغرف إدارية وخدمية. وفي صالة للمعارض 6 أقسام لعرض خريطة أذربيجان في حقب الإمارات «الخانات» وأعلامها ومحاكاة المقاتلين من القرون الوسطى والشعارات النبيلة لمدن أذربيجان من القرن التاسع عشر وعملات معدنية قديمة وعملات ورقية أخرى.

ويقع المتحف بميدان علم الدولة.