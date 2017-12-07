تشغيل فرع قوبا لشركة حياكة السجاد «أذر خالتشه»

قوبا، 7 ديسمبر، أذرتاج

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 7 ديسمبر اليوم حفل تشغيل فرع قوبا لشركة حياكة السجاد «اذر خالتشه».

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا قصا الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المؤسسة.

وأحاط رئيس مجلس إدارة الشركة ودادي مرادوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا علمًا بالأعمال المنفذة في المؤسسة وجاء فيه أن المساحة العامة لمبنى فرع قوبا لشركة أذر خالتشه 1300 م2 وتعمل فيه 150 يد عاملة و12 موظفا إداريا ويتألف المبنى من ورشة عمل الحياكة وغرفة الرسم والتخطيط ومستودع ومطعم وغرفة العيادة وصالة عرض السجاجيد وبيعها وغرف إدارية أخرى. ويهتم فرع قوبا أساسا بحياكة وإعادة بناء السجاجيد التابعة لمدارس سجاد أذربيجان الخاصة بمحافظات قوبا وقوصار وخاتشماز وسيازن وشابران على 43 آلة الحياكة.

وقيل للرئيس إلهام علييف إن الأيدي العاملة فيه من أهالي مدينة قوبا ومختلف قرى المحافظة وانتسبوا إلى الفرع بعد أن خضعوا لدورات الحياكة والتدريب الخاص بالشركة.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف بأسرة المؤسسة وتحدث معهم.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.