افتتاح الطرق البرية الجديدة في قوبا

قوبا، 7 ديسمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 ديسمبر اليوم في حفلات تشغيل الطرق البرية معاد بناؤها بمحافظة قوبا بين قرى روستوف وخانكاه وكورده وبين روستوف ونويْدون وشودوق وبين روستوف ومجكخاجه وبين روستوف وباغتشالي ويكدار.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الطرق البرية الجديدة بربط 12 منطقة سكنية يقطنها 6 آلاف نسمة.

وقدم رئيس شركة اذر اوتويول صالح محمدوف معلومات حول الأعمال المنفذة إلى الرئيس إلهام علييف. وقال إن طول الطرق البرية الجديدة يزيد عن 32 كم وعرضها 6 م.

ثم قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بتسخيرها.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.