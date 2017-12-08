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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 64.42 دولارا

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١١:٢٦]

    باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 64.42 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 0.50 دولار.

    وأضاف أن برميل البترول من نوع "لايت" يباع بقيمة 56.66 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد تراجعه قدر 0.03 دولار وأما برميل البترول من نوع "برنت" فتم بيعه بقيمة 62.20 دولار في مصفق لندن بعد ارتفاعه قدر 0.07 دولار.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 64.42 دولارا
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