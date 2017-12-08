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    زلزال بقوة 4.9 يضرب نيبال

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٢]

    باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق نيبال.

    وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 67 كيلومترا من شمال شرقي مدينة بانيبا وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    يذكر أنه قتل حوالي تسعة آلاف أشخاص وأصيب أكثر من 22 ألفا آخرا بجروح جراء الزلزالين المدمرين بقوتي 7.9 و7.3 في نيبال في شهر أبريل للعام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.9 يضرب نيبال
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