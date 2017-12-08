العثور على عملات نحاسية ضربت باسم أتابك ايلدكز

لانكران، 8 ديسمبر (أذرتاج).

تم العثور صدفة مؤخرا في مدينة لانكران في جنوب أذربيجان على حوالي 150 عملة معدنية نحاسية ضربت في الفترة ما بين القرنين 11-12 ميلاديا.

كتب في الوجه "لا إله الا الله محمدا رسول الله" وأسماء الخلفاء الراشدين. وكتب في الظهر سنة السك، مكان الضرب وأسماء سلاطين السلاجقة والأتابكة واسم أتابك إيلدكيز مؤسس أتابكة أذربيجان.

ستدرج هذه المكتشفات في كاتالوج العملات القديمة للمنطقة وستعرض في متحف المسكوكات في لانكاران.

يذكر ان المسكوكات الذهبية التي تم العثور عليها عام 2013 في المنطقة الجنوبية في أذربيجان تعرض في متحف التاريخ الاذربيجاني حاليا وضربت باسم أتابكة كرمان.