تحذير من تشكل الصقيع والانجماد في طرق جبلية في قوبا

باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج).

هطلت الثلوج بغزارة في المنطقة الشمالية في أذربيجان، ما أدى الى تعثر حركة المرور في الطرق المؤدية الى المناطق الجبلية في محافظة قوبا.

قامت طواقم إدارة المرور والطرق مع آلياتها بتنظيف الطرق الواصلة بين قوبا – قرية اسبيك – قرية خيناليق من الثلوج والطرق الأخرى. تحذر الإدارة السائقين من عدم قيادة السيارات الا للحالات الطارئة، لتجنب خطر الانزلاق في الطرق بسبب تكوّن الصقيع وحدوث الانجماد في تلك الطرق بعد الساعة الخامسة مساء.

يقول مسئول إدارة الطرق والمرور ان سماكة الثلوج في بعض أماكن على طول الطريق الواصل بين قوبا واسبيك وخيناليق تزيد عن 10 سم.

بهدف درء الأخطار والأضرار عن البشر والممتلكات تهيأت الادارة لمنع تكون الجليد في الطرق وإذابته بواسطة رش الملح والرمال في المناطق المتجمدة وتم تحديد فرق تدخل سريع في حالة حدوث الطوارئ. تتحرك السيارات بسهولة في الطرق الواصلة بين قرية خيناليق الجبلية ومن القرى النائية الأخرى ومركز المحافظة.