اجتماع وزير خارجية أذربيجان مع نظيره الفنلندي في فيينا

فيينا، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نظيره الفنلندي تيمو سويني في إطار الجلسة الـ24 لمجلس الوزراء لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة في فيينا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في الاجتماع تم بحث المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين والتطرق إلى آفاق تنمية علاقات التعاون. وأشار الطرفان إلى ضرورة تعميق العلاقات الثنائية ومواصلة الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وتبادل الجانبان الآراء حول المشروعات التي تهم أذربيجان مؤكدا أهمية مشروعات التوأمة التي تنفذ في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي. واحاط إلمار محمدياروف علما بصراع قاراباغ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان والوضع الحالي لعملية التفاوض بشأن تسوية الصراع.

قال الوزير إنه يجب حل النزاع على أساس مبادئ سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة الحدود المعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

كما ناقش الجانبان مسائل التعاون داخل المنظمات الدولية بين البلدين.