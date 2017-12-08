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    أذربيجان وجهة سياحية جذابة للسياح من أوكرانيا

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]

    كييف، 8 ديسمبر (أذرتاج).

    قالت مندوبة مكتب الترويج السياحي الوطني جميلة طالبزاده في تقديم عرض للإمكانيات السياحية الأذربيجانية نظم في كييف اليوم ان أذربيجان أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة سياحية جذابة للسياح من أوكرانيا. وتلاحظ زيادة في عدد السياح الاوكرانيين الى أذربيجان.

    قالت طالبزاده ان أذربيجان تبذل جهودا في تحقيق المسائل المدرجة في خريطة الطريق الاستراتيجي، ما يؤدي الى ارتفاع عدد السياح الى البلد.

    يقال ان الحفل حضره ممثلو 25 شركة سياحية اوكرانية.

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