البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 11 ديسمبر
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٦]
باكو، 8 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ11 ديسمبر / كانون الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 11 ديسمبر.
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