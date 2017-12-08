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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 11 ديسمبر

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٦]

    باكو، 8 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ11 ديسمبر / كانون الأول.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 11 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 11 ديسمبر
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