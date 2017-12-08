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    أسرة مندوبية نخجوان في باكو تزور ضريح الزعيم العام حيدر علييف

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠٧]

     باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج 

    زارت أسرة المندوبية الدائمة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في 8 ديسمبر كانون الأول اليوم ضريح الزعيم العام حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان المستقلة الحديث بالمقابر الفخرية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الزائرين ووضعوا إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه.

    كما وضع موظفو مندوبية نخجوان باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

     

    AZERTAG.AZ : أسرة مندوبية نخجوان في باكو تزور ضريح الزعيم العام حيدر علييف
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