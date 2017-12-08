رجال الدين بلوس أنجلوس: التعددية الثقافية الأذربيجانية نموذج أمام جميع العالم

لوس أنجلوس، 8 ديسمبر، أذرتاج

جرى العرض الأول لفيلم «تحت الشمس الواحدة» المصور بدعم مؤسسة حيدر علييف الخيرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس بنجاح.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفلا بهذه المناسبة نظم لدى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تكريسا لتقاليد أذربيجان للتعددية الثقافية والتنوع والتسامح الشامل.

وافتتح الحفل المنظم من جانب القنصلية العامة الأذربيجانية لدى لوس أنجلوس بالتعاون مع إدارة الكنيسة مت بول مدير العلاقات العامة بالكنيسة ورئيس مركز الزائرين بها ليف اريكسون بكلمتين رحبا فيها الحاضرين والضيوف معبرين عن امتنان من استضافة مثل هذه الفعالية المهمة.

ثم خطب في الحفل القنصل العام الأذربيجاني نسيمي اقايف تحدث عن تقاليد أذربيجان التاريخية للتسامح الشامل والتعددية الثقافية مستلفتا إلى رقي هذه التقاليد إلى مستوى سياسة الدولة في البلد وابلغ الدبلوماسي أن كلا يتعايش في أذربيجان منذ القرون القديمة في جو من السلام والاخوة والامن والأمان بغض النظر إلى انتمائه الديني والعرقي.

ثم ألقى الرئيس المشارك في مجلس لوس أنجلوس للأديان احد ابرز رجالات الدين المسيحي النافذين في ولاية كاليفورنيا القسيس خوان كارلوس منديز ورجل الدين برابطة كاليفورنيا للزرادشتية عضو اتحاد رابطات الزرادشتية بشمال أمريكا معبد ضرير بهاندرا وامين الجمعية الدينية للبهائيين في لوس أنجلوس عضو مجلس البهائيين الإقليمي بكاليفورنيا راندولف دوبس ونائب رئيس مركز سيمون ويزينتال الشهير الناشط في لوس أنجلوس الحاخام ابراهام كوبر كلمات اكدوا فيها على أن أذربيجان نموذج امام جميع العالم بتقاليده للتعددية الثقافية والتسامح الشامل في حقبة تنتشر فيها مظاهر التمييز العرقي والديني والعنصرية بمختلف ارجاء العالم حاليا.

ثم عرض فيلم «تحت الشمس الواحدة» المصور بدعم مؤسسة حيدر علييف الخيرية من جانب مركز باكو للإعلام بإخراج ارزو علييفا الذي يتحدث عن حياة منتسبي مختلف الفئات العرقية القاطنة في أذربيجان الذين يملكون مختلف الثقافة والعادات والتقاليد واللغات والأديان ليكون هذا اول عرض في الولايات المتحدة الامريكية للفيلم المصور عام 2016م. ولقي الفيلم اهتماما وترحاب واسعا عن جانب المشاهدين.

وعقب العرض الأول استمع الحاضرون إلى نماذج من الموسيقى الأذربيجانية الكلاسيكية بأداء عازف البيانو الأمريكي.