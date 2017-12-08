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    سوكار تمون شركة فيتنام بنفط اذري لايت

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٦]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    شركة سوكار تريدينغ المشتغلة بتسويق النفط والمنتجات النفطية والتابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ستموّن شركة بينه سون ريفاينينغ اند بتروتشيميكال كو الفيتنامية بالنفط من نوع أذري لايت.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الشركتين وقعتا على عقد بهذا الشأن ينص على تعهد سوكار بتموين الشركة الفيتنامية المذكورة ب3 ملايين برميل من نفط اذري لايت شهريا خلال فترة 2018-2021م بجانب تزويد سوكار الشركة المذكورة بالنفط الخام من نوع آخر قدر مليوني برميل شهريا خلال الفترة ذاتها.

    AZERTAG.AZ :سوكار تمون شركة فيتنام بنفط اذري لايت
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