منح شهادة التسجيل الرسمي لجماعة جوجوق مرجانلي الدينية

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

منحت شهادة التسجيل الرسمي لجماعية جوجوق مرجانلي الدينية لتمكينها من فعاليات دينية رسمية في اجتماع منعقد في 8 ديسمبر اليوم بمقر اللجنة الحكومية لشؤون المؤسسات الدينية.

وألقى رئيس اللجنة مبارز قربانوف كلمة في الاجتماع تحدث فيها عن الفعاليات المنفذة على المستوى الحكومي من اجل إعادة بناء قرية جوجوق مرجانلي الواقعة عند خط التماس الأمامي مع وحدات الاحتلال الأرميني بمحافظة جبرائيل المحتلة الأذربيجانية مؤكدا أن بناء مسجد شبيه بمسجد شوشا التاريخي بالقرية تنفيذا لتوجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يكسب ببالغ الأهمية من حيث الاجتماعية والسياسة والمعنوية والأخلاقية والفكرية.

ورفع رئيس الجماعية الدينية ائلمان بيرييف شكره باسم منتسبي الجماعة على الاهتمام والدقة الشامل بالمجال الديني للرئيس إلهام علييف وإدارة اللجنة الحكومية.