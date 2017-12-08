الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في كرواتيا

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في جمهورية كرواتيا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير كامل تاجيد خاصييف عن منصب سفير أذربيجان لدى كرواتيا.