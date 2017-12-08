قرار جمهوري بتعيين سفير جديد في كرواتيا

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان في جمهورية كرواتيا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف فخر الدين عيسى قربانوف لمنصب سفير أذربيجان لدى كرواتيا.