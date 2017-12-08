    • / سياسة

    سياسة


    قرار جمهوري بتعيين سفير جديد في كرواتيا

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٣٥‎]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن من ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان في جمهورية كرواتيا.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف فخر الدين عيسى قربانوف لمنصب سفير أذربيجان لدى كرواتيا.

    AZERTAG.AZ :قرار جمهوري بتعيين سفير جديد في كرواتيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٦]
    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في ليتوانيا
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٣]
    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في كرواتيا
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:١٣]
    الرئيس الأذربيجاني يعفي سفير البلد في طاجيكستان
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٠٢]
    رجال الدين بلوس أنجلوس: التعددية الثقافية الأذربيجانية نموذج أمام جميع العالم