النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٥]
باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.79 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 1.37 دولار.
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