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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا

    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.79 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 1.37 دولار.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا
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