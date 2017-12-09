باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 65.79 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 1.37 دولار.

AZERTAG.AZ : النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 66 دولارا

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