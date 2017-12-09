السفير: نحرص على المزيد من توسيع العلاقات الثنائية ثقافيا

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

قال نيكولاؤس كانيللوس إن العلاقات بين اليونان وأذربيجان اليوم في المستوى العالي ونتعاون في مختلف المجالات وهناك إمكانات واسعة من اجل توسيع التعاون بين اليونان وأذربيجان ويخطط الجانبان لتحقيق عدد من الفعاليات الرامية إلى المزيد من توسيع العلاقات الشاملة.

وأوضح كانيللوس السفير اليوناني في باكو لمراسل أذرتاج أن العلاقات السياسية بين البلدين تتطور بسرعة مؤكدا على ضرورة مزيد من توسيع التعاون في المجال الثقافي قائلا «إنني أحب أن أضيف ذخرا مهما إلى مزيد من دعاية وتبليغ الثقافة اليونانية والى توسيع العلاقات بين البلدين في هذا المجال خلال فترة تفويضي في باكو وأفكر في أن الثقافة تلعب دورا مهما جدا في توسيع العلاقات العامة بين البلدين».

وتابع السفير اليوناني مفيدا أن السفارة اليونانية تدعم حاليا تنظيم فعاليات ثقافية تالية في المستقبل المنظور في باكو بالتعاون مع رسامين محليين.