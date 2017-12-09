توقيع اتفاق لتصدير نفط كركوك بين العراق وإيران

باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وتم التوقيع على اتفاق لتصدير نفط كركوك بين العراق وإيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير صناعة النفط العراقي جبار علي اللايبي أن تصدير النفط ستبدأ قريبا. ومن المتوقع أن تصدر 30-60 ألف برميل من نفط كركوك إلى إيران يوميا.

وتم توقيع العقد بين شركة النفط الوطنية العراقية والجانب الإيراني.

وقال مدير عام شركة "سومو" علاء ياسيري: "هذا الاتفاق سيسمح للعراق بتصدير نفط كركوك وستبدأ الصادرات قريبا".

قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة إن إيران ستبنى خط أنابيب لنفط كركوك. وسيتم وضع خط أنابيب كركوك - كسري شيرين.