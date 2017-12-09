    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    السلاح الجوي الإسرائيلي يقصف غزة

    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٧]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    أصيب 15 مواطنا على الأقل بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على موقعين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

    ونقل مراسل أذرتاج عن وفا أن طائرات الاحتلال الحربية من نوع "إف16" قصفت موقعا خلف أبراج الشيخ زايد شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنا بشظايا بينهم أطفال، أحدهم رضيع وصفت جروحه ببالغة الخطورة، وكبار في السن وصفت حالتهم بالمتوسطة، نقلوا إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة، إضافة إلى تدمير الموقع وإحداث أضرار في برج 38 والمنازل المجاورة.

    كما قصفت طائرة حربية موقعا بصاروخين على الأقل في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.

    وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب أجواء القطاع ويطلق بالونات حرارية.

    AZERTAG.AZ :السلاح الجوي الإسرائيلي يقصف غزة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٠]
    توقيف ساكاشفيلي في كييف
    ٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
    توقيع اتفاق لتصدير نفط كركوك بين العراق وإيران
    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٢]
    زلزال بقوة 4.9 يضرب نيبال
    ٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٤]
    ظريف: طيب العلاقات مع الدول المطلة على الخزر أولوية السياسة الخارجية الإيرانية
    السلاح الجوي الإسرائيلي يقصف غزة