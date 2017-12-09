السلاح الجوي الإسرائيلي يقصف غزة

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

أصيب 15 مواطنا على الأقل بشظايا صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على موقعين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل مراسل أذرتاج عن وفا أن طائرات الاحتلال الحربية من نوع "إف16" قصفت موقعا خلف أبراج الشيخ زايد شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنا بشظايا بينهم أطفال، أحدهم رضيع وصفت جروحه ببالغة الخطورة، وكبار في السن وصفت حالتهم بالمتوسطة، نقلوا إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة، إضافة إلى تدمير الموقع وإحداث أضرار في برج 38 والمنازل المجاورة.

كما قصفت طائرة حربية موقعا بصاروخين على الأقل في منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.

وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب أجواء القطاع ويطلق بالونات حرارية.