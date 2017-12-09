توقيف ساكاشفيلي في كييف

كييف، 9 ديسمبر، أذرتاج

أعلن دافيد ساكفاريليدزي مقرب من الرئيس الجورجي السابق والي ولاية أوديسا الأوكرانية السابق ميخائيل ساكاشفيلي أن الأخير تم توقيفه اليوم في كييف عاصمة أوكرانيا.

ونقل مراسل أذرتاج عن صحافة محلية نشرت بيان ساكفاريليدزي يقول فيه «إن ميخائل موقف وأتي به إلى مركز جهاز امن الدولة الأوكراني».

وصدقت الناطقة باسم حركة القوى الجديدة ماريانا بوتشتار على الواقع للصحافة المحلية.