توقيف ساكاشفيلي في كييف
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٠]
كييف، 9 ديسمبر، أذرتاج
أعلن دافيد ساكفاريليدزي مقرب من الرئيس الجورجي السابق والي ولاية أوديسا الأوكرانية السابق ميخائيل ساكاشفيلي أن الأخير تم توقيفه اليوم في كييف عاصمة أوكرانيا.
ونقل مراسل أذرتاج عن صحافة محلية نشرت بيان ساكفاريليدزي يقول فيه «إن ميخائل موقف وأتي به إلى مركز جهاز امن الدولة الأوكراني».
وصدقت الناطقة باسم حركة القوى الجديدة ماريانا بوتشتار على الواقع للصحافة المحلية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٧]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٤:٣٢]
٠٧.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٥٤]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:٥٣]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١١:٤٥]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٣٥]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٦]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٥]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١١:٢٢]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٦]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٧]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠١]
٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٤٤]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
٠٩.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٩]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٥٥]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٠]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك