نتائج الجولة الـ 13 بدوري الدرجة الأولى

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

انتهت مباريات الجولة الثالثة عشرة المقامة على مختلف أرجاء البلاد من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن صباح فاز على شوالان بهدفين مقابل هدف متأخر جاءت عن طريق منافوف د2 وحسينوف د28 ورد علييف د88.

كما سحق قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب ضيفه ميل موغان بأربعة أهداف مقابل هدف تحول فيما بعد إلى هدف حفظ ماء الوجه المسجل من جانب بخش علييف د7 حيث نزل قراداغ على ضيفه بكلكله ليهز شباكه أربعة مرات من جانب أديشيرينلي د17 و87 وكريمي د43 ومنافوف د85.

وخسر زاقاتالا ضيفا على بناء بهدفين نظيفين سجلهما نهاوندي د50 وداداشوف د80.

وتمكن خزر تحقيق فوز غال ضيفا على الجيش الرياضي بهدف يتيم جاء في الدقيقة قبل الأخيرة من جانب بلالجاي د89.

وما استطاع طوران طاووس أن يحفظ على تقدمه بهدفين مقابل واحد حققه في الشوط الأول أمام مضيفه اقصو فيما فتح الحساب النادي الضيف في د1 من جانب محمدوف ورد عليه بابايف د14 قبل أن قدّم زمانوف طوران طاووس في د38. وفي الشوط الثاني عاد صاحب الأرض بأكثر انتظاما وقوة إلى أن تمكن من التعادل د72 عن طريق نصيبوف لا بل من تسجيل هدف الفوز بواسطة أمراهوف د80 أيضا.

وبهذه النتائج ما برح قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 35 نقطة ويتبعه بناء بفارق 14 نقطة ثانيا والجيش الرياضي ثالثا برصيد 19 نقطة. كما صعد شوالان رابعا برصيد 19 نقطة وتراجع طوران طاووس خامسا برصيد 18 نقطة ويليه اقصو سادسا برصيد 18 نقطة وميل موغان سابعا برصيد 17 نقطة وخزر ثامنا 16 نقطة فيما تجمد صباح بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 4 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه لاعب قراداغ لوكباتان الله قولييف برصيد 7 أهداف وتيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 6 أهداف.