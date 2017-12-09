الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة طارئة للتعاون الإسلامي في قضية القدس

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

اتصل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر كانون الأول اليوم.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الديوان الرئاسي الأذربيجاني أن الرئيس التركي أردوغان دعا رئيس الدولة إلهام علييف للمشاركة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد في إسطنبول في قضية القدس.

وقبل الرئيس إلهام علييف بامتنان دعوة المشاركة.

وأكد رئيسا الدولتين الأذربيجاني والتركي على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف القدس بعاصمة لدولة إسرائيل وبنقل سفارتها إلى هذه المدينة خاطئ للغاية متفقين على أن مثل هذه الخطوات تتناقض مع القانون الدولي ومن شأنها أن تؤدي إلى أضرار وكوارث خطيرة في الشرق الأوسط.

كما ذكر الرئيسان علييف وأردوغان أن أذربيجان وتركيا كانا وما يبرحان يساهمان في التضامن الإسلامي مبلغين أن البلدين سيواصلان الدفاع عن مصالح العالم الإسلامي.