تنظيم زيارة خاصة لرؤساء الأسلاك الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المعتمدة محافظة تارتار شبه المحتلة

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

تنفيذا لتوجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نظمت اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والنازحين قسرا زيارة لرؤساء المنظمات الدولية ومندوبين عن الأسلاك الدبلوماسية وممثلين عن وسائل الإعلام معتمدين لدى البلد محافظة تارتار شبه المحتلة في 11 ديسمبر اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الدبلوماسيين والصحافيين يتعرفون خلال الزيارة على مجمع سكني جديد الإنشاء لإيواء 1170 عائلة لاجئة ومشردة ونازحة قسرا والظروف المهيأة بها بمحافظة تارتار وكذلك على نصف «مراغة 150» المعاد بناؤه الذي يفضح أطماع الأرمن ضد أراضي أذربيجان بقرية شيخارخ في المحافظة.