سومغايت تستضيف الدورة الثالثة للألعاب الرياضية البارالمبية للأطفال

سومغايت، 11 ديسمبر، أذرتاج

تستضيف مدينة سومغايت في 11 ديسمبر اليوم الدورة الثالثة للألعاب الرياضية البارالمبية للأطفال لدى مجمع سومغايت للبارالمبية بدعم اليونيسف وشركة أذرسيل تيليكوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل افتتاح الألعاب البارالمبية استهل بكلمات ألقاها كل من رئيس اللجنة الوطنية للرياضة للمعاقين ائلغار رحيموف ومندوب اليونيسف في أذربيجان ادوارد كارواردين ورئيس شركة اذرسيل تيليكوم واحد مرسليموف وبطل الألعاب البارالمبية مرتين والبطل العالمي مرتين والبطل الأوروبي خمس مرات الهام ذكييف ورئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للبارالمبية للاطلاف ناطق قاسموف ابلغوا فيها أن اللجنة الوطنية تسعى قبل كل شيء إلى جلب الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الرياضة بمختلف أنواعها جماعيا بدعم اللجنة التي تأسست عام 2013م.

بعد الفصل الرسمي عزف النشيد الوطني وانطلقت المسابقة.

ويشارك في الألعاب 110 طفل وطفلة من 8 مناطق للجمهورية يتنافسون في 7 أنواع رياضية وهي الجودو والسباحة وكرة الطاولة والتايكوندو للمعاقين والرقص الرياضي بعربة المعاقين والبوتشي وكرة الهدف.