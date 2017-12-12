إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يخطط في 13 ديسمبر إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبيشيك ومساعده الميداني للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أوغني جوفيتش.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ميخائيل أولارو وجينادي بيتريكا وسيمون تيلر.