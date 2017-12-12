الدول المطلة على الخزر ستوقع اتفاقية لتقسيم سطح الماء
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠١٧ [١٥:٢٥]
باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).
قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خالاف خالافوف في تصريحه للصحفيين ان الدول المطلة على بحر الخزر ستوقع على اتفاقية حول تقسيم سطح الماء. ينص مشروع الاتفاقية على مبدأ تقسيم سطح الماء في البحر. تعتبر منطقة تشمل 15 ميلا من الشواطئ تحت السيادة لدولة. وتمتد المياه الإقليمية لكل دولة في 15 ميلا وتأتي بعده منطقة للصيد تشمل 10 اميال. أما الجزء الباقي من سطح الماء فيحدد للاستغلال العام.
أضاف نائب الوزير ان مبادئ تقسيم سطح الماء سيتم الموافقة عليها في اتفاقية خاصة وسيتم تبنيها.
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