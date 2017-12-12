طهران، 12 ديسمبر (أذرتاج). سيعقد لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية من أذربيجان وايران وتركيا في باكو في 20 ديسمبر. افاد مراسل أذرتاج من طهران ان الأطراف ستناقش في اللقاء آفاق تطوير علاقات التعاون الثلاثي.

AZERTAG.AZ : لقاء ثلاثي مرتقب لوزراء خارجية أذربيجان وإيران وتركيا في باكو

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