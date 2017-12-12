دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة كويتشاي 

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة كويتشاي وسط البلاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة گويچاي في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها تمويل مشاريع مؤسسات البستنة والحدائق وتربية المواشي والدواجن ومؤسسات تجفيف الفواكه وزراعة الأرز ومنشآت تدفئة وبناء فندق.