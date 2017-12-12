خالافوف: سنواصل المحادثات مع جورجيا في ترسيم الحدود من أوائل العام المقبل

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج).

قال خالاف خالافوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في حديثه مع الصحفيين انه تعمل اللجنة الحكومية المعنية بترسيم الحدود بين روسيا وأذربيجان. وتبنت هذه اللجنة حتى الآن جميع التشريعات.

يجري حاليا الاعمال في وضع إشارات حدودية دقيقة في الحدود وتركيب معدات ذات الصلة بناء على الخطة المتفق عليها، حسبما قال خالافوف مضيفا ان "هذه الاعمال ستستمر في العام المقبل أيضا. يتم تنسيق لقاءات بين رئيسي اللجنتين عبر القنوات الدبلوماسية. هذه عملية مستمرة."

كذلك لفت نائب الوزير الى ان عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا لم تنته بعد. تواصل اللجنتان عملية المحادثات. وأضاف ان "الطرف الاذربيجاني سيواصل المحادثات مع جورجيا ابتداء من أوائل العام القادم. تستمر المحادثات اذا لا يتم التوصل الى اتفاق في مجالات معينة. هذه عملية طويلة وليست بسهلة. أحيانا نجري مناقشات على كل مجال على مدى شهور."